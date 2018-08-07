​С 16 по 19 августа в Ярославле будет проходить XXVI фестиваль искусств «Преображение», который за свою более чем четвертьвековую историю уже стал знаковым событием в культурном календаре региона.



По традиции основной площадкой фестивальных концертов и программ станет Ярославский музей-заповедник. Открытие фестиваля состоится в концертном зале им. Л.В. Собинова.



Ежегодно организаторы фестиваля «Преображение» находят новые концертные площадки. В этом году в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет концерт «Молитвы и песнопения. Литургическая музыка XIX – XXI веков» в исполнении лауреата международного конкурса филармонической хоровой капеллы «Ярославия».



В рамках фестиваля ярославцев и гостей города традиционно знакомят с культурными событиями российского уровня. Таковым станет литературно-музыкальный спектакль «Несвятые святые», поставленный актрисой театра и кино Ольгой Шелест по известной книге архимандрита Тихона (Шевкунова), которую называют «первым русским православным бестселлером».



Также в программе – музыкально-поэтическая композиция «И золото второго Спаса», поставленная по произведению И. Шмелева «Лето Господне» и стихотворениям русских поэтов. В концерте принимают участие народный артист РСФСР Сергей Шакуров (художественное слово), Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова и мастера колокольных звонов.



Хоровая капелла России имени А.А. Юрлова – один из крупнейших в России музыкальных коллективов – является давним партнером Ярославского музея-заповедника. В этом сезоне именитый музыкальный ансамбль отмечает свое столетие. В честь этого события хоровая капелла даст сольный концерт в церкви Ильи Пророка в заключительный день фестиваля.



Любителей оперного искусства ждет «Князь Игорь» А.П. Бородина в концертном исполнении московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.



Неизменной составляющей афиши «Преображения» являются колокольные концерты. Участие в программе примут около 30 лучших звонарей России – из Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Новгорода, Кижей, Самары. После длительного перерыва ярославский фестиваль вновь ждет звонарей из Белоруссии, их участие делает XXVI фестиваль искусств международным.



В дни «Преображения» на музейной территории для детей развернется «Чудесный город Яблокославль». Юные ярославцы и гости города смогут стать зрителями на всевозможных концертах и спектаклях, участниками интерактивных программ и творческих мастер-классов.



16 августа в рамках фестиваля состоится открытие выставки «Про финифть. К 100-летнему юбилею фабрики «Ростовская финифть».



Программа XXVI фестиваля искусств «Преображение»