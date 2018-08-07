​7 августа в Ярославле в Институте развития образования состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с руководителями системы образования муниципальных районов.



– Продолжается масштабная работа по модернизации региональной системы дополнительного образования детей, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Она проводится в рамках федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Ярославская область вошла в число 20 пилотных регионов, получивших субсидию на его реализацию. К 2020 году охват граждан в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования должен составить не менее 70 – 75 процентов.



Помимо регионального модельного центра в Ярославле, в этом году в муниципальных районах появятся 10 опорных центров дополнительного образования. Первые такие соглашения подписали с Рыбинским, Гаврилов-Ямским и Даниловским районами.



– В задачу опорных центров будет входить организация работы на местах, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На базе этих площадок будут проводиться инвентаризация – учет и анализ ресурсов, которыми располагает система дополнительного образования, навигация – информационное наполнение навигатора для облегчения поиска кружков и секций, а также разработка новых образовательных программ и внедрение лучших практик.



Опорные центры дополнительного образования до 1 сентября появятся в Рыбинске, а также в Любимском, Большесельском, Брейтовском, Тутаевском, Пошехонском и Ростовском районах.