​Корпорация развития МСП совместно с Ярославским региональным отделением партии «Единая Россия» организуют программу вовлечения людей зрелого возраста в предпринимательскую деятельность «Серебряный бизнес». Программа помогает реализовать жизненную стратегию людям старше 45 лет, поддерживая их на каждом этапе открытия своего дела.



– Для людей зрелого возраста особенно важно получить поддержку на старте, чтобы обрести уверенность в том, что свой бизнес – это хорошая возможность обеспечить себе доход, самому регулировать рабочее время и степень занятости, – сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Кроме того, люди, уже накопившие жизненный опыт, лучше понимают, когда можно идти на оправданный риск. Поэтому инвестиционный блок Правительства Ярославской области готов предоставить все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты поддержки и сопровождать участников программы не только до момента открытия своего дела, но и в процессе регистрации, и после нее.



Участники программы пройдут обучение, выберут жизнеспособную бизнес-идею и напишут бизнес-план, при поддержке специалистов корпорации, входящей в региональную инфраструктуру поддержки МСП, зарегистрируются в качестве самозанятых, ИП или ООО.



Предусмотрена финансовая поддержка двух видов. Для безработных, вставших на учет в службу занятости, это единовременная финансовая помощь до 72,5 тысячи рублей. Для впервые зарегистрированных ИП в Ярославской области действуют налоговые каникулы на два налоговых периода.



Кроме того, участники программы получат возможность льготной аренды офиса, помощь в создании сайта, микрозаймы по льготной ставке, бесплатные индивидуальные консультации и другие меры поддержки.



Занятия по программе начнутся в сентябре, сейчас идет сбор участников. Участие в программе бесплатное.



Регистрация по телефону (4852) 370-401.