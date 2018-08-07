​Правительство региона продолжит работу по улучшению инвестиционного климата и расширению мер господдержки предприятий. Об этом сегодня заявил губернатор Дмитрий Миронов на встрече с представителями промышленного корпуса, прошедшей на рыбинском НПО «Сатурн». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, руководители крупных предприятий.



– По итогам прошлого года, напомню, регион вошел в первую двадцатку Национального рейтинга инвестпривлекательности субъектов РФ и занял 17-ю строчку, поднявшись сразу на восемь пунктов. Это хороший результат, но не повод расслабиться. Наша задача – укрепить позиции, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы должны и впредь развивать высокотехнологичные производства, осваивать передовые технологии, реализовывать инвестиционные проекты, ориентированные на выпуск продукции с импортозамещающим и экспортным потенциалом.



Дмитрий Миронов добавил, что регулярно проводится мониторинг наиболее востребованных промышленными предприятиями мер господдержки, идет процесс определения объемов их финансирования из областного бюджета на 2019 год.



Участники мероприятия обсудили возможность установления права на применение инвестиционного налогового вычета, которая появилась у регионов согласно федеральному законодательству с начала текущего года. Вычет снижает сумму налога на прибыль на величину расходов, направленных на приобретение и модернизацию основных фондов. По словам Дмитрия Миронова, в настоящее время прорабатываются механизмы предоставления этой меры поддержки.



На встрече была отмечена высокая результативность деятельности регионального совета по кооперации. Директор ООО «Завод ПСМ» Андрей Медведев, в частности, сообщил, что мероприятие с представителями «Транснефти» помогло его компании ускорить процесс прохождения сертификации.



Представители бизнес-сообщества попросили губернатора о содействии в проведении очередного заседания совета по кооперации с участием руководителей подразделений, ответственных за закупки в МВД России.



Генеральный директор ООО «Реновация активов», компании-инвестора АО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», Аркадий Фомин рассказал о начале работы по модернизации производства и перспективах развития предприятия. Дмитрий Миронов поблагодарил за работу, отметив, что проект восстановления НПЗ им. Менделеева находится на особом контроле Правительства региона.



– Это не только вопрос сохранения рабочих мест – а их на заводе более 400, но и решение экологических проблем. Я говорю о кислогудронных прудах, – отметил губернатор. – Мы оказывали и будем в дальнейшем оказывать вам всю необходимую поддержку по решению вопросов их утилизации. Ведь объект представляет серьезную угрозу не только Ярославской области, но и другим регионам, связанным с нами единой экосистемой.



Директор ООО «Завод дорожных машин» Павел Кузнецов обратился к Дмитрию Миронову с просьбой о финансовой поддержке региональной программы развития промышленности.



– Повысить производительность труда и снизить себестоимость можно только через обновление оборудования. Но это очень дорого, и собственными силами мы будем проводить модернизацию крайне медленно, – пояснил Павел Кузнецов. – Каждый рубль из бюджета, вложенный в этот процесс, вернется дополнительными налогами и позволит нам нарастить темп конкурентной борьбы на рынке.



Дмитрий Миронов пообещал рассмотреть предложения по мерам поддержки предприятий на следующий год.



– Я готов искать экономически обоснованные компромиссы между потребностями развития промышленности, возможностями бюджета региона и задачами повышения качества жизни людей, – подчеркнул губернатор. – При этом прошу обратить внимание, что наш диалог должен быть двухсторонним. Вкладывая ресурсы в развитие предприятий, хотелось бы видеть хорошую динамику роста доходов бюджета региона, привносимых промышленностью.



Также глава региона принял приглашение директора ООО «Компания Дизель» Андрея Шепеляева принять участие в церемонии закладки первого камня в строительство нового завода газопоршневых станций и дизельных станций большой мощности. Мероприятие запланировано на октябрь. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта было подписано в мае на Петербургском экономическом форуме.