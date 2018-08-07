|Ярославской области выделена субсидия из федерального бюджета на закупку дизельного топлива для сельхозпредприятий. Сумма финансирования – более 23 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение Правительства России уже подписано.
Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.
Как сообщили в областном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка, ярославские аграрии в общей сложности получат на закупку ГСМ более 33 миллионов рублей, из них 9,5 миллиона – из регионального бюджета. Средства позволят компенсировать затраты на приобретение топлива в разгар уборочной кампании.
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вчера, 18:00
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