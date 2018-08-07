​Ярославской области выделена субсидия из федерального бюджета на закупку дизельного топлива для сельхозпредприятий. Сумма финансирования – более 23 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение Правительства России уже подписано.



Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.



Как сообщили в областном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка, ярославские аграрии в общей сложности получат на закупку ГСМ более 33 миллионов рублей, из них 9,5 миллиона – из регионального бюджета. Средства позволят компенсировать затраты на приобретение топлива в разгар уборочной кампании.