|Ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц не может превышать 10 процентов. Такую норму вводит подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным Федеральный закон «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Законом утверждены единые правила применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при налогообложении недвижимого имущества организаций и физических лиц, дополнительные условия перерасчета обязательств физических лиц по местным налогам, льготы по местным налогам для детей-инвалидов, коэффициент ограничения ежегодного роста налога на имущество физических лиц и другие изменения.
– Ограничение ежегодного увеличения суммы налога на имущество физических лиц позволит исключить резкое изменение налоговой нагрузки, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Президент России четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан.
Эта норма распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года. Другими словами, уже в 2018 году налог для граждан за 2017 год будет рассчитан по новым правилам.
Данный коэффициент будет применяться на территории 28 субъектов РФ, где порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует с 2015 года. К таким регионам относится и Ярославская область.
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