​Представители малых и средних предприятий региона, желающие наладить сбыт продукции в Словении, могут принять участие в бизнес-миссии в эту страну. Дата поездки – с 30 сентября по 2 октября.



Мероприятие организует Центр экспорта Ярославской области. Индивидуально под профиль каждой компании он подберет потенциальных партнеров, проведет предварительные переговоры, организует B2B-встречи, оплатит услуги переводчика и трансфер внутри страны, арендует комнату переговоров, составит деловую программу. На участника бизнес-миссии лягут затраты на собственный перелет, визу и пребывание.



– Особым спросом на рынке Словении пользуются пиломатериалы, корпусная мебель, резинотехнические изделия и шины, изделия из бумаги и картона, современные IT-разработки, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Мы приглашаем представителей предприятий для консультаций по определению перспектив продажи их продукции и услуг. Готовы подобрать потенциальных партнеров совместно с агентством республики по развитию предпринимательства, интернационализации, инвестиций и технологий «Spirit Slovenia», организовать деловые встречи.



Сотрудничество между Ярославской областью и Словенией активно развивается несколько лет. Партнеры из этой республики уже приезжали в Ярославль, а представители компаний региона посещали Словению в 2015 году.



Прием заявок на участие в бизнес-миссии продлится до 15 августа.