​За последнюю неделю на телефон горячей линии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области поступило порядка 30 сигналов о стоянке и мытье транспортных средств в водоохранных зонах.



– Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного штрафа. Для граждан – до четырех с половиной тысяч рублей, для должностных лиц – до двенадцати тысяч, для юридических лиц – до четырехсот тысяч, – сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Михаил Сорокин. – В границах водоохранных зон запрещены движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.



Вся поступившая информация о нарушениях, в том числе опубликованная в СМИ, направлена в адрес руководства межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям для организации контрольных мероприятий.