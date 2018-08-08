​Комиссия регионального департамента строительства проверила ход работ по завершению проблемного жилого дома на улице Новоселковской в Ярославле.



Объект заложен в 2014 году. Всего в доме 196 квартир, в отношении 56 из них заключены договоры участия в долевом строительстве. Первоначальный срок сдачи объекта – 2-й квартал 2016 года. Однако уже в 2015 году работы остановились.



Арбитражным судом Ярославской области возбуждено производство по делу о несостоятельности компании-застройщика, а в отношении ее директора – уголовное дело.



При содействии Правительства региона и арбитражного управляющего прошлой зимой было принято решение о возобновлении строительства жилого дома с привлечением подрядной организации ООО «Ярнефтехимстрой-3».



– Было возведено только два этажа, сегодня уже 15. Идет устройство кровли, закрывается фасадная часть, ведутся внутренние работы и работы на сетях, – рассказал директор департамента строительства Виктор Неженец. – Планируем сдать дом в декабре этого года. В рамках исполнения поручения губернатора мы работаем со всеми проблемными объектами. К каждому подходим индивидуально: везде своя история и свои трудности.



В настоящее время также завершаются работы на строении №12 по улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района, в поселке Сокол города Ярославля, в ЖК «Радужный» и ЖК «Зеленый квартал». На все эти площадки вышли инвесторы, найденные региональными властями.



В 2018 году уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заволжском районе Ярославля, а всего к сдаче до конца декабря запланировано 14 проблемных объектов.