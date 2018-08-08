​Исполнение обязанностей руководителя аппарата Правительства области возложено на заместителя председателя Правительства Романа Колесова. Об этом сегодня на расширенном заседании Правительства региона объявил губернатор Дмитрий Миронов.

Ранее, напомним, эту должность занимал Юрий Валдаев, покинувший Правительство области в связи с переходом на новое место работы.

Роман Колесов является заместителем председателя Правительства Ярославской области с 28 сентября 2016 года. Курирует вопросы образования, сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, управления собственностью региона, земельных отношений, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, животного мира и биологических ресурсов.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
14:15
19 просмотров
2018.08.08 В регионе создан банк лучших практик просветительской работы с родителями
2018.08.08 По жалобам ярославцев на неприятный запах в Брагине проведена проверка и будут сделаны лабораторные исследования
2018.08.08 В деревнях Шишелово и Басова Некрасовского района началось строительство газораспределительных сетей
2018.08.08 В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» за два года будет ликвидировано более 80 мест концентрации ДТП
2018.08.08 До 2025 года в сфере молочного животноводства будут реализованы инвестпроекты общей стоимостью порядка 10 миллиардов рублей