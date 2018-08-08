|Исполнение обязанностей руководителя аппарата Правительства области возложено на заместителя председателя Правительства Романа Колесова. Об этом сегодня на расширенном заседании Правительства региона объявил губернатор Дмитрий Миронов.
Ранее, напомним, эту должность занимал Юрий Валдаев, покинувший Правительство области в связи с переходом на новое место работы.
Роман Колесов является заместителем председателя Правительства Ярославской области с 28 сентября 2016 года. Курирует вопросы образования, сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, управления собственностью региона, земельных отношений, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, животного мира и биологических ресурсов.
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