|В первом полугодии валовое производство молока в регионе составило 145,5 тысячи тонн. В лидерах – Ярославский, Борисоглебский и Ростовский районы. Здесь заготовлено более 60 процентов общего объема. Сегодня перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача увеличить валовое производство молока к 2025 году до 328 тысяч тонн.
Пути развития отрасли 8 августа обсудили на заседании Правительства области.
– Благодаря поддержке со стороны органов исполнительной власти в агропромышленном комплексе региона удалось многого добиться и решить ряд проблем. В сельском хозяйстве будет реализовано более 50 инвестиционных проектов, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Что касается развития непосредственно молочного животноводства, то здесь хотелось бы отметить в первую очередь, что мы занимаем 7-е место в ЦФО по этой позиции. Но это не повод останавливаться, необходимо продолжать работать на увеличение продуктивности.
До 2025 года на территории региона будут реализованы инвестиционные проекты в молочном животноводстве общей стоимостью порядка 10 миллиардов рублей. Это позволит создать примерно 280 рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в региональную казну до 116 миллионов рублей. В частности, сельхозпредприятие «Восход» намерено построить в Первомайском районе молочно-товарный комплекс на 2400 голов. Уже подобран земельный участок под реализацию проекта.
– Это позволит увеличить самообеспеченность региона молоком до 80 процентов, – отметил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Поголовье молочного скота по состоянию на 1 июля 2018 года выросло на 1 процент. По численности молочных коров на протяжении последних лет регион стабильно занимает 7-е место в ЦФО.
Из-за роста цен на электроэнергию, на топливо и снижения цены реализации сырого молока сегодня наблюдается уменьшение рентабельности производства на 2,5 процента. Для стабилизации ситуации в 2018 году размер субсидий из областного бюджета по основным направлениям производства молока составит более 440 миллионов рублей. Это на 104 миллиона рублей больше, чем в 2017 году.
– Главы муниципальных районов должны активно проводить работу по привлечению инвестпроектов на свои территории и оказывать максимальное содействие инвесторам, – подчеркнул председатель Правительства области Дмитрий Степаненко.
В ближайшие годы инвестпроекты также намерены реализовать ОАО «СХП «Вощажниково», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ООО «Красный маяк», ООО «АгриВолга», ООО «Нива», ООО «Сельхозпредприятие «Восход», ООО «Ярославские дали», АО «Ярославский бройлер», ООО «Перспектива».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:45
31 просмотров
2018.08.08 В регионе создан банк лучших практик просветительской работы с родителями2018.08.08 По жалобам ярославцев на неприятный запах в Брагине проведена проверка и будут сделаны лабораторные исследования2018.08.08 В деревнях Шишелово и Басова Некрасовского района началось строительство газораспределительных сетей2018.08.08 В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» за два года будет ликвидировано более 80 мест концентрации ДТП2018.08.08 Исполнять обязанности руководителя аппарата Правительства области будет Роман Колесов