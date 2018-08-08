​В первом полугодии валовое производство молока в регионе составило 145,5 тысячи тонн. В лидерах – Ярославский, Борисоглебский и Ростовский районы. Здесь заготовлено более 60 процентов общего объема. Сегодня перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача увеличить валовое производство молока к 2025 году до 328 тысяч тонн.



Пути развития отрасли 8 августа обсудили на заседании Правительства области.



– Благодаря поддержке со стороны органов исполнительной власти в агропромышленном комплексе региона удалось многого добиться и решить ряд проблем. В сельском хозяйстве будет реализовано более 50 инвестиционных проектов, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Что касается развития непосредственно молочного животноводства, то здесь хотелось бы отметить в первую очередь, что мы занимаем 7-е место в ЦФО по этой позиции. Но это не повод останавливаться, необходимо продолжать работать на увеличение продуктивности.



До 2025 года на территории региона будут реализованы инвестиционные проекты в молочном животноводстве общей стоимостью порядка 10 миллиардов рублей. Это позволит создать примерно 280 рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в региональную казну до 116 миллионов рублей. В частности, сельхозпредприятие «Восход» намерено построить в Первомайском районе молочно-товарный комплекс на 2400 голов. Уже подобран земельный участок под реализацию проекта.



– Это позволит увеличить самообеспеченность региона молоком до 80 процентов, – отметил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Поголовье молочного скота по состоянию на 1 июля 2018 года выросло на 1 процент. По численности молочных коров на протяжении последних лет регион стабильно занимает 7-е место в ЦФО.



Из-за роста цен на электроэнергию, на топливо и снижения цены реализации сырого молока сегодня наблюдается уменьшение рентабельности производства на 2,5 процента. Для стабилизации ситуации в 2018 году размер субсидий из областного бюджета по основным направлениям производства молока составит более 440 миллионов рублей. Это на 104 миллиона рублей больше, чем в 2017 году.



– Главы муниципальных районов должны активно проводить работу по привлечению инвестпроектов на свои территории и оказывать максимальное содействие инвесторам, – подчеркнул председатель Правительства области Дмитрий Степаненко.



В ближайшие годы инвестпроекты также намерены реализовать ОАО «СХП «Вощажниково», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ООО «Красный маяк», ООО «АгриВолга», ООО «Нива», ООО «Сельхозпредприятие «Восход», ООО «Ярославские дали», АО «Ярославский бройлер», ООО «Перспектива».