​Вопросы снижения аварийности на дорогах обсудили сегодня на расширенном заседании Правительства области.



– Необходимо выработать комплекс мер, которые помогут улучшить ситуацию на дорогах и обезопасить граждан, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Как известно, один из главных факторов возникновения ДТП – состояние дорожного полотна. Об этом, в частности, мы говорили с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом на нашей недавней встрече. По ее итогам отрасль получила дополнительное финансирование из федерального бюджета. Напомню, осенью в Рыбинск поступит еще 400 миллионов рублей.



Заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко сообщил, что мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП включены в планы приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.



В прошлом году в его рамках отремонтированы 34 объекта протяженностью почти 76 километров, ликвидированы 23 места концентрации ДТП: установлены светофоры, дорожные знаки, барьерные и тросовые ограждения, сделаны искусственное освещение, дорожная разметка. Доля дорог Ярославской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличена с 44,3 до 52 процентов. К 2025 году этот показатель должен достигнуть 85 процентов.



– В этом году благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 30 участков дорог и улично-дорожной сети общей протяженностью 82,2 километра, – сказал Виталий Ткаченко. – Мы намерены ликвидировать 60 мест концентрации ДТП. Объем финансирования программы этого года – 1 миллиард 460 миллионов рублей, 730 миллионов из которых составляют средства федерального бюджета. Кроме того, уже со следующего года Ярославская область будет принимать участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



400 миллионов рублей, дополнительно выделенных Рыбинску, будут направлены на восстановление асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети. Планируется отремонтировать более 450 тысяч квадратных метров. Работы будут проводиться во всех районах города.



Особое внимание Дмитрий Миронов уделил также вопросу развития общественного транспорта. Он положительно оценил работу, которая ведется в направлении обновления парка в Переславле-Залесском и Ярославле.



Мэр областного центра Владимир Слепцов сообщил, что в настоящее время в городе уже заменено около 65 процентов так называемых маршрутных такси на машины красного цвета. К концу года планируется довести этот показатель до 90 процентов. Также по муниципальной программе сейчас идет обновление троллейбусного парка.