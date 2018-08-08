​Началось строительство газораспределительных сетей в деревнях Шишелово и Басова Некрасовского района. Работа ведется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.



– На данный момент получена вся разрешительная документация, заключен муниципальный контракт, подрядчик приступил к выполнению работ, – рассказал глава Некрасовского района Алексей Коротаев. – Данный проект – яркий пример инициативного бюджетирования. Граждане за счет личных средств подготовили документацию, провели ее государственную экспертизу и передали для реализации в органы власти. Администрация района и региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов включили проект в областную и районную программы газификации, что и позволило сегодня приступить к строительству.



В планах – протянуть более двух километров сетей. Это позволит газифицировать свыше 100 домовладений и 30 земельных участков, выделенных для строительства многодетным семьям. Стоимость проекта – почти 4 миллиона рублей.



Кроме того, в районе продолжается строительство внутрипоселковых распределительных сетей в населенных пунктах Никольское и Андреевское. За счет средств инвестора завершается строительство межпоселкового газопровода к деревне Грешнево и селу Диево-Городище, уже в этом году в Грешневе планируется перевести котельную на природный газ.



В 2019 году в рамках муниципальной программы планируется проектирование газораспределительных сетей в деревнях Коробиха и Якушиха для дальнейшей реализации проектов по региональной программе. Следующий этап – проектирование газораспределительных сетей в деревне Грешнево и селе Диево-Городище.



Работа по газификации продолжается и в других районах. Правительство области совместно с органами местного самоуправления в рамках региональной программы строят распределительные сети и готовят домовладения к приему газа.



– В этом году на реализацию региональной программы газификации предусмотрено более 200 миллионов рублей, – рассказал исполняющий обязанности директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – За счет этих средств будет построено свыше 90 километров сетей для газификации двух тысяч домовладений.