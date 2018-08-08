​Члены экспертной группы, работающей над формированием концепции новой экологической политики по направлению «Обращение с отходами», вместе с представителями регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели выездное обследование территории «Норских резиденций» в Ярославле. Поводом для проверки стали появившиеся в социальных сетях сообщения о неприятном запахе в микрорайоне.



– Мы пообщались с жителями не только «Норских резиденций», но и поселка Норское. По их словам, никогда проблем, связанных с неприятным запахом с полигона, не было, – рассказал член экспертной группы, депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. – Единственная поступившая в рамках проверки жалоба – на запах гниющих пищевых отходов – от женщины, под окнами которой находится контейнерная площадка, заполненная мусором.



На место также выехали сотрудники ОАО «Скоково». Как сообщил заместитель генерального директора полигона Александр Сипратов, никаких дополнительных работ, которые могли бы стать причиной неприятного запаха, на территории предприятия не проводится. Планово идет процесс формирования откосов с пересыпанием утрамбованного мусора инертным материалом.



– Несмотря на то, что результаты опроса жителей не подтвердили информацию о наличии неприятного запаха, принято решение о проведении специальных лабораторных анализов, – отметил член экспертной группы, депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец. – Необходимо получить полное представление о состоянии воздуха в жилой зоне в районе полигона.



Как сообщил начальник отдела по обороту ТБО регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров, уже достигнута договоренность с управлением Роспотребнадзора по Ярославской области о проведении 9 августа заборов проб воздуха в микрорайоне «Норские резиденции» на предмет наличия загрязняющих веществ.