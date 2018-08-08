​Одной из основных тем совещания по исполнению поручений Президента РФ, которое 8 августа в режиме видео-конференц-связи с регионами ЦФО провела заместитель полномочного представителя главы государства в округе Ольга Атюкова, стала реализация Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».



– В Ярославской области в рамках губернаторской программы «10 точек роста» активно ведется работа по обеспечению жильем граждан указанной категории, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С начала года в регионе квартиры получили 88 детей-сирот. Заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве на 161 объект. Важно, что при условии соблюдения всех требований договора найма через 5 лет дети-сироты могут оформить жилье в собственность. Кроме того, с января 2014 года предусмотрена компенсация расходов по договору найма жилых помещений детям-сиротам, стоящим в очереди на предоставление им жилого помещения.



Еще одна тема – поддержка семей с детьми. В рамках проекта «Профессиональная школа родителей», который Правительство области реализует совместно с общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», создана организационно-функциональная модель сетевого объединения педагогов, родителей, представителей общественных организаций «Родительская академия «Родитель+». Это позволяет оказывать консультативную помощь семьям в индивидуальной и групповой формах.



– Для максимального распространения необходимой информации создан региональный банк лучших практик просветительской работы с родителями и подготовки к ответственному родительству, – добавил Роман Колесов.



Также сформированы программа родительского всеобуча по профилактике детского суицида «За жизнь в ответе!», региональный проект «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области», направленный на разрешение конфликтных ситуаций при взаимоотношениях родителей и детей. На сайте центра «Ресурс» размещен справочник «Здесь вам помогут» (http://resurs-yar.ru), где представлена информация о службах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи населению.



Особое внимание на совещании было уделено внедрению и использованию субъектами РФ системы межведомственного электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти. Она позволяет повысить эффективность управления в органах государственной власти за счет сокращения времени прохождения документов между организациями и ведомствами, минимизации затрат на обработку и отправку документов, мониторинга исполнения поручений.



Ярославская область была отмечена в числе четырех лучших регионов, полностью внедривших систему.