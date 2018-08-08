В Ярославле начался ремонт дорог «картами» на средства, поступающие в бюджет региона благодаря регистрации на территории области члена экономического совета при Президенте России, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика. В июне он встретился с губернатором Дмитрием Мироновым и сообщил о своем решении официально зарегистрироваться в Ярославле, что принесет дополнительно в консолидированный бюджет области 1,5 миллиарда рублей, 400 миллионов из которых будут направлены на ремонт дорог.



Муниципальный контракт на выполнение всех работ заключен с вологодским предприятием ООО «Дорожное управление». На улице Панина и на участке улицы Гагарина от Юго-Западной окружной дороги до дома №70 уже идет фрезеровка покрытия. Сразу после завершения этого процесса рабочие приступят к асфальтировке большими «картами», захватом по 100 метров каждая. Полностью ремонт этих объектов планируется завершить в течение 10 дней.



Список улиц составлен по итогам общественного обсуждения, которое ранее прошло в Правительстве области.



«Картами» будет отремонтировано порядка 80 объектов по всему городу. Общая протяженность всех участков – более 80 километров.