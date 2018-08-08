|В регионе продолжаются работы по включению выявленных памятников архитектуры в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. На этот раз в список внесен ансамбль хлопковых магазинов Ярославской Большой мануфактуры второй половины XIX века.
– Ансамбль – все пять зданий, входящих в него, – отнесен к категории объектов культурного наследия регионального значения, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Он отражает пути развития промышленной архитектуры, освоение старейшего промышленного района Ярославля.
Объекты представляют собой складские помещения для хранения хлопкового сырья, продукции и прочих материалов одного из крупнейших предприятий Ярославля второй половины XIX – начала ХХ века – Торгово-промышленного товарищества Ярославской Большой мануфактуры.
Здания кирпичные, выполнены в стиле, характерном для промышленных зданий второй половины XIX – начала ХХ века. Они совмещают в себе относительную дешевизну постройки, функциональность и сдержанную декоративность. Важной чертой данных строений является идентичное оформление их фасадов.
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