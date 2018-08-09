​В Угличскую центральную районную больницу поступили новые мониторы слежения за важными функциями организма человека. Стоимость аппаратов – почти 600 тысяч рублей.



– Мы продолжаем перевооружать наши медицинские учреждения, в том числе и центральные районные больницы, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Кроме того, для Угличской ЦРБ еще была приобретена на средства из резервного фонда Президента страны модульная конструкция здания амбулатории стоимостью 6,8 миллиона рублей. В ближайшее время мы откроем ее для пациентов.



По словам специалистов Угличской больницы, новое оборудование – большое подспорье в их работе. Прикроватные мониторы пациента могут отслеживать сразу пять параметров.



– Во-первых, определяется оксидиметрия – степень насыщения крови кислородом. Во-вторых, артериальное давление. Также мониторы отражают электрокардиограмму, чистоту дыхания, температуру человека, – рассказал врач Угличской ЦРБ Михаил Кривов.



– Сигнал тревоги поступает к нам, в каком бы помещении больницы мы ни находились. Получаем его и немедленно идем выяснять, что происходит. Все отслеживается, – добавил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Костарев.



Новый аппарат в больнице закуплен и для УЗИ-диагностики. Он оснащен полным комплектом датчиков, позволяющих проводить исследования даже новорожденным, обнаруживать тромбы или новообразования.