​Члены экспертной группы «Лес», формирующей концепцию новой экологической политики, определили стратегические направления работы. Очередное заседание прошло в ботаническом саду на территории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.



– Одно из главных наших предложений – введение регионального закона о зеленых насаждениях, – сказал модератор группы, начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих. – В ряде субъектов Федерации такой документ есть. За основу предлагается взять аналогичный нормативный акт города Москвы.



Закон будет способствовать сохранению зеленых насаждений на землях не только Гослесфонда, но и сельхозназначения, а также на территориях населенных пунктов. В настоящее время этот вопрос не урегулирован, а потому сложно привлечь граждан к ответственности за незаконную рубку деревьев.



– В рамках этого закона необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений. В последний раз она была в 70-х годах, – отметила председатель ярославской экологической областной общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова.



В числе стратегических направлений работы эксперты также обозначили мониторинг редких видов растений и животных с целью обновления региональной Красной книги, а также расширение перечня особо охраняемых природных территорий.



– Для работы над Красной книгой мы предлагаем использовать базу ЯрГУ имени Демидова, у нас есть центр биоэкологического мониторинга, – пояснил декан факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова Олег Маракаев. – Что касается особо охраняемых природных территорий, то это очень важно. За последние 10 лет произошло серьезное сокращение площади этих земель с 15 до 10 процентов.



Депутат областной Думы, член фракции "Единая Россия" Роман Фомичев отметил, что ревизия зеленых зон и особо охраняемых природных территорий позволят также разработать программу о зеленом поясе городов Ярославской области как единой системе.



– Кроме того, муниципалитетам таких крупных населенных пунктов, как Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль-Залесский, Углич, необходимо утвердить каркас биоэкологических норм, – подчеркнул Роман Фомичев. – Все градостроительные решения и изменения должны базироваться на экологических регламентах.



Следующая встреча экспертов состоится в конце недели. Члены рабочей группы намерены принять участие в субботнике в Заволжском районе и очистить от мусора участок лесной зоны.



Формирование новой экологической политики в регионе идет по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В числе основных направлений работы экспертов также «Вода», «Воздух», «Обращение с отходами» и «Просвещение».