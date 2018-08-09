|9 августа глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. В конференц-зале Правительства области в этот день собрались лучшие представители отрасли.
– Вы помогаете решать социально важные задачи, в числе которых – ликвидация аварийного фонда, завершение долгостроев, обеспечение доступным и качественным жильем населения области, – сказал Дмитрий Миронов. – От вашего профессионализма, компетентности и ответственного подхода к делу во многом зависит улучшение жизни людей.
Губернатор добавил, что сегодня в регионе большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли, профильные учебные заведения пользуются популярностью у абитуриентов.
В рамках мероприятия семь человек были отмечены благодарностями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Еще 26 представителей отрасли получили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора.
Также на мероприятии были вручены награды областной Думы, мэрии и муниципалитета Ярославля.
С приветственным словом к собравшимся обратился и председатель саморегулируемой организации региона «Главверхневолжскстрой» Владимир Матросов. Он поздравил всех строителей с профессиональным праздником и наиболее отличившимся сотрудникам вручил медали, почетные знаки и грамоты Российского союза строителей.
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