​9 августа специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха на окраине Дзержинского района Ярославля. На территории работала мобильная лаборатория работала.



– Решение провести исследования принято по итогам вчерашней выездной проверки, вызванной жалобами граждан якобы на неприятный запах в микрорайоне, – рассказал представитель областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Члены экспертной группы, которая занимается формированием концепции новой экологической политики, совместно с коллегами из Роспотребнадзора ходили по дворам, общались с гражданами. Информация не подтвердилась, однако для получения полных данных о состоянии воздуха мы пригласили специалистов, чтобы провести анализ при помощи стационарных приборов.



Цель исследования – определить содержание вредных веществ в воздухе, которые могут образовываться в результате разложения отходов: бензола, аммиака, сероводорода. Результаты анализа проб будут готовы через неделю.



В качестве возможного источника неприятного запаха авторы жалоб назвали ОАО «Скоково». Однако никаких внеплановых работ на территории предприятия, которые могли бы спровоцировать неприятный запах, в это время не проводилось. Артем Назаров подчеркнул, что контроль за деятельностью полигона ведется в постоянном режиме: работают специалисты экологической службы, организован пост мониторинга ГУ МЧС России по Ярославской области, центр лабораторного анализа и технических измерений проводит анализы воды, почвы, воздуха, на место регулярно выезжают сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования.