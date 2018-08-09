​В этом году пройдет традиционный, уже восьмой по счету международный фестиваль «Ростовское действо» – центральное событие в культурной программе музея-заповедника «Ростовский кремль», который в ноябре отметит свое 135-летие.



– Музейные фестивали – это нечто особое. Важно, что такие события не просто привлекают в Ростов ярославцев и гостей города, но и способствуют узнаваемости нашего региона в целом, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева.



В программе фестиваля – выставки, концерты, мероприятия, посвященные культуре русского и европейского Средневековья.



– Мы задумали «Ростовское действо» как сочетание певческой, книжной культуры, колокольного искусства и кухни, – рассказала директор ГМЗ «Ростовский кремль» Наталия Каровская.



Во все дни фестиваля будут проходить колокольные концерты в исполнении звонарей из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Ярославля и Ростова Великого. Гостям предложат самые разнообразные мастер-классы, в том числе по колокольным звонам, иконописные и золотошвейные. Будет работать книжная выставка-ярмарка «История государства Российского», где пройдут презентации современных изданий. Здесь можно будет увидеть и новые книги, выпущенные музеем «Ростовский кремль».



Обширную музыкальную часть программы составят выступления фольклорного хора «Мдзлевари» из Грузии, ансамбля духовной музыки «Сирин», исполняющего древнерусские духовные песнопения XVI – XVIII веков. Кульминацией станет главный концерт фестиваля «История государства Российского в музыке и колоколах», который состоится на Соборной площади Ростовского кремля. Симфонический оркестр и солисты театра «Новая опера» исполнят произведения Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Прокофьева.



– Уникальность концерта open air в том, что звонница будет задействована как часть этого концерта, – подчеркнул арт-директор фестиваля Александр Котов. – Я не помню в истории случая, когда большая звонница Успенского собора сочеталась с симфоническим оркестром.