​8 августа члены группы «Вода», формирующей концепцию новой экологической политики, обсудили направления работы по повышению качества питьевой воды и защите водных источников в регионе. Выездное заседание прошло на базе ОАО «Ярославльводоканал», где эксперты познакомились со всеми этапами подготовки питьевой воды.



– На предприятии применяется классическая двухступенчатая система очистки, включающая отстаивание и фильтрование, как и во всех крупных городах нашей страны, где водоснабжение организовано из поверхностных источников, – рассказала главный технолог предприятия Светлана Паничева. – Используются реагенты: коагулянт, флокулянт, аммиачная и хлорная вода. В результате вода соответствует всем требованиям гигиенических нормативов.



Светлана Паничева пояснила, что качество воды контролируется на всех этапах: и в водоисточнике, и на промежуточной стадии, и на выходе – по 41 показателю.



– Сегодня все участники группы – эксперты, общественники, журналисты – смогли своими глазами увидеть процесс забора и очистки воды, осуществления контроля за ее качеством, – подчеркнула начальник отдела развития и управления особо охраняемыми природными территориями департамента охраны окружающей среды и природопользования Елена Перминова. – Мы понимаем, что оно высокое. Вопрос в том, как не ухудшить его при транспортировке воды потребителям.



В ходе обсуждения эксперты сформулировали ряд предложений по проведению поэтапной реконструкции водопроводных сетей с первоочередной заменой наиболее изношенных из них. Мероприятия в данном направлении выполняются частично предприятием ОАО «Ярославльводоканал». В этом году в регионе проведена замена 12 километров водопроводных сетей. Помимо этого, мероприятия по модернизации водохозяйственного комплекса вошли в региональный и федеральный проекты «Чистая Волга», инициированные главой региона Дмитрием Мироновым.



С целью создания площадки для обмена идеями и опытом по охране водоисточников было предложено создать на базе Ярославской области экологическую ассоциацию «Большая Волга» с участием экспертов из всех волжских регионов.



По итогам обсуждения принято решение проработать проект по охране водоисточников, расположенных на территории региона. Предусмотрены их инвентаризация, организация очистки стоков ливневой канализации, а также обязательное для всех хозяйствующих субъектов строительство локальных очистных сооружений. Предложения, откорректированные с учетом действующего природоохранного федерального и регионального законодательства, эксперты представят на следующем заседании группы.



Формирование новой экологической политики в регионе идет по инициативе губернатора. В числе основных направлений работы также «Лес», «Воздух», «Обращение с отходами» и «Просвещение».