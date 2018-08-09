​Жители сел Борисовское, Благовещенье, Каплино и Кузьминское Большесельского района обратились на портал «Делаем вместе» с просьбой решить транспортную проблему.



– Люди у нас в основном пожилые, имеющие проблемы со здоровьем. Часто приходится ездить в областную больницу через Большое Село, – рассказала Елена Бокарева. – Но если добираться туда на общественном транспорте, на автобус Рыбинск – Ярославль не успеваешь. Написали на портал «Делаем вместе», и проблема решилась. Расписание автобуса изменили так, что стало удобно.



Интерактивный портал «Делаем вместе» – продолжение губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе!». Он является одним из инструментов взаимодействия между жителями региона и органами исполнительной власти.



– Портал «Делаем вместе» – ресурс для неравнодушных людей, которым важно, что происходит в их деревне, поселке, городе, регионе, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Проблемы с общественным транспортом возникают часто. Об этом свидетельствует тот факт, что именно тематика «Нарушения графика движения общественного транспорта» вторая по популярности на ресурсе.



Сейчас на портале «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) 31 тематика, восемь из которых добавлены в июле. Можно сообщить о протечке крыши, необходимости покоса травы, торговле в неустановленных местах, опиловке деревьев, граффити, незаконной рекламе, неудовлетворительном состоянии общественного транспорта и многих других проблемах, внести свои предложения о совершенствовании среды проживания.