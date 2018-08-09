​В больнице №9 в Ярославле после капитального ремонта открылось второе хирургическое отделение. 9 августа качество проведенных работ оценил губернатор Дмитрий Миронов. Он осмотрел помещения, пообщался с коллективом медучреждения.



– Очевидно, что теперь это отделение соответствует самым современным стандартам, – отметил Дмитрий Миронов. – Ремонт выполнен качественно. Уверен, здесь будет удобно и пациентам, и докторам. Это очень важно. Мы работаем для того, чтобы жизнь граждан становилась комфортней, чтобы люди получали качественную медпомощь в хороших условиях.



В отделении заменены системы отопления, канализации, электропроводка, проведена перепланировка. Теперь здесь семь современных палат, новые перевязочные. Полностью обновлены санитарные комнаты, появились душевые.



Работы проведены на площади 500 квадратных метров. Стоимость ремонта – около 6 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета.



Главный врач больницы Станислав Белокуров поблагодарил Дмитрия Миронова, отметив, что этого события в больнице ждали не одно десятилетие.



– В этом году нашей больнице исполняется 50 лет, и хорошего капремонта здесь не было никогда, – сообщил Станислав Белокуров. – Отделение обслуживает три района областного центра – Дзержинский, Заволжский и Ленинский. К нам едут даже из других регионов. И, конечно, привести отделение в порядок было необходимо. Теперь здесь и пациентам будет комфортно лечиться, и врачам приятно работать.



Коллектив больницы поинтересовался у губернатора дальнейшими планами по развитию региональной системы здравоохранения и, в частности, 9-й больницы.



– Мы тщательно изучаем реальные потребности в новых лечебных учреждениях. Исходя из ограниченного бюджета, пытаемся найти сбалансированное решение и, конечно же, сохранить и улучшить тот фонд больниц, который имеем сегодня, – ответил Дмитрий Миронов. – Вы знаете, что сейчас идет активная подготовка к строительству нового хирургического корпуса областной онкологической больницы. Кроме того, в перспективе строительство большого здания для областной детской больницы с помещениями для стационара на 200 коек. Наши предложения уже рассматриваются в Министерстве здравоохранения. Также в планах – детская поликлиника во Фрунзенском районе Ярославля.



Директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев добавил, что принято решение о выделении из областного бюджета средств на проведение второго этапа капитального ремонта 9-й больницы. Планируется, что работы начнутся уже этой осенью.



Также в ходе беседы медики попросили главу региона о содействии в разработке региональной программы по развитию экстренной хирургической помощи населению с созданием методического центра. Еще одной актуальной темой стало обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.