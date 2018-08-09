​9 августа инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области при проведении проверочных мероприятий на территориях, прилегающих к полигону «Скоково», зафиксировали факт поступления большого количества воды с промзоны Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.



– Вода вытекает из-под забора предприятия, – сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Сорокин. – Проводится проверка. Признаки загрязнения и запаха отсутствуют, но, несмотря на это, отобраны пробы для анализа.



Результаты анализа проб будут готовы через неделю.