​9 августа в Переславле-Залесском прошла бизнес-конференция «Современные инструменты для развития и роста», на которой предпринимателям городского округа рассказали о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Участие в мероприятии приняли более 40 человек.



– Ярославская область уникальна тем, что здесь сформирована полная линейка институтов, оказывающих содействие в использовании всех мер поддержки предпринимателей и инвесторов, как областного, так и федерального уровня, – сказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Цель нашей сегодняшней встречи – проведение открытой дискуссии с предпринимательским сообществом Переславля-Залесского. По итогам мероприятия ее участники получили четкое понимание того, какую поддержку государства они могут получить, что для этого нужно сделать и куда обратиться.



В ходе конференции предприниматели узнали об основных направлениях деятельности по совершенствованию системы поддержки и развития бизнеса в Ярославской области, об актуальных изменениях в действующем законодательстве для субъектов предпринимательской деятельности и о региональных структурах поддержки МСП. Это Корпорация развития Ярославской области, Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса, Центр экспорта Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства и Региональная лизинговая компания.



Бизнесмены могут претендовать на льготные займы, поручительства, лизинговые продукты, недорогую аренду офисов и промплощадок, бесплатные образовательные мероприятия и консультации и многое другое. Предусмотрены субсидии, помощь в развитии инновационных проектов и получении заказов у крупнейших предприятий и госкорпораций, налоговые льготы и содействие в повышении технологического уровня.



– Благодаря постоянной включенности в эти вопросы губернатора Дмитрия Миронова, регионального Правительства и местной администрации на территории Переславля формируется благоприятный инвестиционный климат, – отметил депутат Ярославской областной Думы, председатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству Александр Кучменко. – Уже в нынешнем году реализуется несколько крупных инвестпроектов: строительство завода по производству комплектующих для авиационной промышленности, создание предприятий животноводческой сферы и другие. И все это новые высокотехнологичные рабочие места с соответствующей заработной платой, увеличение поступлений в бюджет.



Предприниматели Переславля и Переславского района активно обращаются за получением мер поддержки. Так, в Региональном фонде развития промышленности и АПК на рассмотрении находится вопрос о предоставлении займов нескольким региональным производителям, в том числе переславской компании «ПолиЭР».



– Планируем получить поддержку на реализацию проекта «Производство однослойных и многослойных лент ПЭТ, изготовление полимерной тары одноразового применения и декорирование одноразовой круглой посуды из материалов ПЭТ с нанесением офсетной печати», – сообщил генеральный директор ООО «ПолиЭР» Андрей Кулагин.