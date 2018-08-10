​В администрации Тутаевского муниципального района 20 многодетным семьям вручили документы на бесплатные земельные участки. Большая часть из них выделена в поселке Константиновском, обладающем развитой инфраструктурой и социально-культурной сферой.



– Мы живем в поселке Фоминское. До нового участка можно пешком дойти, – рассказал один из участников церемонии Евгений Даменцев. – Получили 12 соток, проведено электричество. Теперь нужна только скважина. Но, думаю, с соседями вместе этот вопрос решим. Пока будем сажать овощи, а со временем, когда подрастут дети, и про дом можно подумать.



Евгений и Анна Даменцевы давно мечтали получить землю. В семье трое детей. Встали на очередь, когда появились близнецы. Подходящий вариант нашли не сразу. А вот на участок, предложенный в Константиновском, согласились.



Сейчас в очереди на получение участков в районе 263 человека. За первое полугодие 24 семьи уже получили землю в собственность. Всего же начиная с 2011 года в районе предоставлено в собственность 189 участков, из них 182 – многодетным семьям.



– Совместно с органами местного самоуправления мы принимаем все меры для того, чтобы максимально обеспечить многодетные семьи, желающие получить землю, – подчеркнул директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В этом году им передано уже 416 участков, в том числе 111 – для индивидуального жилищного строительства, остальные 305 – для ведения личного подсобного хозяйства. Для повышения эффективности работы в данном направлении в 2018 году планируется сформировать не менее 800 земельных участков.



Максим Фролов добавил, что в очередь на получение земли можно встать в любом муниципальном районе независимо от места проживания заявителя. Что касается Тутаевского МР, до конца 2018 года здесь планируется замежевать и поставить на кадастровый учет не менее 50 участков.