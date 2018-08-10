​Вопросы поддержки инвесторов и потенциальных резидентов территории опережающего развития в Тутаеве обсудили участники управляющего совета по реализации программы комплексного развития моногорода.



Заседание совета прошло 9 августа в администрации муниципального района. В его работе приняли участие представители инвестиционного блока Правительства Ярославской области, глава района Дмитрий Юнусов, заместитель председателя управляющего совета НО «Фонд развития моногородов» Оксана Лежнева, представители муниципального совета, Ярославской областной Думы, прокуратуры района, бизнеса.



Ключевой темой заседания стала реализация инвестиционных проектов на территории опережающего развития. 30 июля профильная комиссия рассмотрела две первые заявки инвесторов: ООО «Специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи» и ООО «Завод «Волга Полимер». Обе компании, намеревающиеся организовать новое производство, уже арендовали площади в промпарке «Мастер». В ближайшее время все данные будут направлены на согласование в Минэкономразвития РФ для включения в реестр резидентов.



– Для города это инвестиции в размере 164 миллионов рублей и порядка 160 новых рабочих мест для жителей города, – отметил Дмитрий Юнусов. – На очереди у нас еще девять инвесторов. Всех привлекают налоговые преференции, которые позволяет получить статус резидента территории опережающего развития. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налога. Существенно меньше здесь и размер страховых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.



Аналогичные встречи с инвесторами также прошли еще на двух ТОР региона – в Гаврилов-Яме и Ростове.



– Три действующие территории опережающего развития – конкурентное преимущество Ярославской области, которое дает возможность экономике наших моногородов развиваться, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности региона – председатель комитета инвестиционного развития Дмитрий Глушков. – Проводя встречи с потенциальными резидентами, мы можем в режиме живого диалога обсудить процедурные моменты, предоставить им больше информации о льготах и преференциях.