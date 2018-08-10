​Департамент туризма Ярославской области начал прием заявок для участия в конкурсе событийных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Победители получат гранты размером от 150 до 250 тысяч рублей. Документы можно подать до 27 августа.



– Как и для любого региона России, период межсезонья в туристической сфере для Ярославской области является сложным. Но нам важно и в это время заполнять гостиницы и пополнять бюджет региона, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Конкурс дает дополнительный импульс для реализации новых проектов.



В заявке необходимо указать цель, финансово-экономическое обоснование затрат проекта, возможность привлечения дополнительных средств для софинансирования, краткое описание организационно-технических возможностей исполнения, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации.



Конкурсный отбор пройдет по нескольким номинациям: городской, культурный, загородный, водный и природный туризм. В отдельной категории рассмотрят проекты на ранней стадии коммерциализации – стартапы.



Участие в конкурсе могут принять некоммерческие и коммерческие организации, включая государственные и муниципальные предприятия, государственные бюджетные и автономные учреждения Ярославской области, а также индивидуальные предприниматели.



Оценка проектов осуществляется по десятибалльной системе по девяти критериям. Итоги конкурса будут подведены до 27 октября.



С порядком предоставления грантов можно ознакомиться на официальном сайте регионального департамента туризма: http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/tmpPages/news.aspx?newsID=1091.