​Более 25 миллионов рублей в этом году направлено на благоустройство дворов в Тутаеве в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



– Ремонт активно идет уже на пяти объектах, – сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – Самый большой объем работ будет во дворе на улицах Моторостроителей и Дементьева: там четыре девятиэтажных и пять пятиэтажных многоквартирных домов.



Благоустройства этой территории местные жители ждали давно. Сегодня здесь завершается подготовка основания для укладки асфальта на площади более трех тысяч квадратных метров, продолжается обустройство тротуаров. Подходы ко всем подъездам будут выложены плиткой, для удобства жителей установят новые лавочки и урны. Кроме того, в плане – обустройство экопарковки.



– Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и одновременно сохранить зеленый газон в отличном состоянии, – отметил преимущества такого проекта депутат Ярославской областной Думы Алексей Калганов. – В ее основе – укрепленная бетонная решетка. Раньше о таких технологиях благоустройства в городе и не мечтали. Здесь большой двор, и к контролю работ необходимо подходить с особой ответственностью. Процесс контролируют жители, местные власти и мы, депутаты. Сейчас работы в разгаре, существенных нареканий к подрядчику нет.



В рамках комплексного благоустройства подрядная организация также отремонтирует восемь колодцев и ливневые канализации, находящиеся во дворе. Все работы будут завершены до конца августа.



Губернаторская программа «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и направлена на решение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным. В 2017 году финансирование составило 650 миллионов рублей, в текущем году – 680 миллионов. В следующем году работа будет продолжена – обсуждение с общественностью проектов для включения в программу уже началось.