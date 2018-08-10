​Дом доходный Кокуевых – Дедюлиных включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.



– Здание было построено на основе типового проекта, разработанного для скорейшей реализации регулярных планов, которые были составлены для провинциальных городов России, в том числе для Ярославля, – рассказал заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – По итогам исследований государственной историко-культурной экспертизы объект отнесен к категории памятников местного значения. Теперь для него будут подготовлены охранные обязательства. Собственник обязан исполнять все требования действующего законодательства по сохранению и использованию данного памятника.



Несмотря на перестройку с надстройкой антресольного этажа и позднейшие утраты, дом Дедюлиных в большой степени сохранил черты первоначального облика. Здание находится в историческом центре Ярославля, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Объект свидетельствует о путях развития ярославской архитектуры конца XVIII – XIX веков, является важным элементом в структуре квартала и линии застройки улицы и образцом решений в стиле классицизма. В настоящее время это одно из немногих сохранившихся зданий, представляющее собой подлинный образец рядовой посадской и купеческой застройки периода формирования облика города в соответствии с регулярным планом.