​С начала года региональный департамент имущественных и земельных отношений и органы местного самоуправления бесплатно предоставили обманутым дольщикам 25 земельных участков. Сегодня решение принято еще относительно 14 граждан данной категории. На очередном заседания профильной комиссии все они подтвердили свое желание получить предложенные наделы в Переславском муниципальном районе.



После завершения процедур оформления и регистрации обманутые дольщики получат правоустанавливающие документы на данные объекты.



– В целом с начала года на территории области льготные категории граждан получили 530 земельных участков, 416 из которых предоставлены в собственность многодетным семьям, – дополнила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская.