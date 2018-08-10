​В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники. На сегодняшний день ликвидировано уже 70 свалок, убрано более 1670 кубометров отходов. В мероприятиях приняли участие 1400 человек, из них более 400 – добровольцы.



Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходимы для создания условий роста растений и обеспечения мер пожарной безопасности, что особенно важно сейчас, во время сухого, жаркого лета и в период особого противопожарного режима.



– Вопросы экологической безопасности – на первом месте, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – По инициативе губернатора в регионе разрабатывается концепция новой экологической политики, которая позволит подойти комплексно к решению экологических задач, в том числе в направлении лесопользования. Эту работу, так же как и акцию «Очистим лес от мусора», органы власти проводят совместно с общественностью. Организация лесных субботников с участием граждан – один из шагов к формированию в Ярославской области новой экологической культуры.



10 августа генеральная уборка в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора» прошла на лесных территориях Прусовских карьеров в Ярославском муниципальном районе. Вместе с сотрудниками Правительства области, органов местного самоуправления, Ярославского лесничества в субботнике участвовали волонтерский отряд «Экодесанта» и юные хоккеисты. На работу вышли более 100 человек, что позволило значительно увеличить охват территории. В этот день удалось собрать и вывезти более 170 кубометров мусора.



– Мы часто видим мусор в лесах, когда выезжаем на природу. Он не только портит вид, но и наносит вред окружающей среде, – сказал хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, который также принял участие в субботнике. – Необходимо формировать культуру поведения людей по отношению к экологии. Если каждый с детства научится беречь природу родного края, своей малой родины и приносить ей только пользу, а не вред, то ситуация значительно улучшится. Уверен, что все, кто сегодня участвовал в субботнике, точно не будут мусорить в местах отдыха сами и не позволят это делать другим.