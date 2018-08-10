​10 августа заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в режиме видео-конференц-связи провел совещание, посвященное разработке проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.



Документом будет предусмотрен комплексный механизм для развития всех субъектов страны с учетом их экономических, демографических и инфраструктурных особенностей. Виталий Мутко отметил необходимость активного участия в работе всех регионов. Реализация стратегии позволит усилить социально-экономическое развитие перспективных центров экономического роста, малых и средних городов, сельских территорий. Кроме того, предусмотрено усиление транспортной связанности центров экономического роста друг с другом и с прилегающими территориями.



В ходе анализа представленных регионами инициатив Ярославская область была отмечена в числе наиболее активных. Ее предложения касаются строительства и реконструкции объектов федерального значения, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений с целью развития приоритетных отраслей экономики.



– Подготовка и запуск стратегии дает региону возможность решить комплекс вопросов по развитию территорий, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Сейчас идет процесс формирования предложений и их корректировки с учетом ситуации на местах. Проекты, учтенные в стратегии, получат дополнительную господдержку. Это станет важным шагом для социально-экономического выравнивания субъектов Российской Федерации.