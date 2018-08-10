​Жители региона могут принять участие в выборах депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва по месту нахождения. Подать заявление о замене участка можно не выходя из дома через портал госуслуг.



– На выборах Президента Российской Федерации, состоявшихся в этом году 18 марта, этим правом воспользовались более 13 тысяч жителей области, – сообщила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая.



Как рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, в целом в ходе президентской избирательной кампании через МФЦ, портал госуслуг, избирательные комиссии жителями региона было подано 42784 заявления о голосовании по месту нахождения.



– Сейчас проводим информационно-разъяснительную работу совместно с представителями центров «Мои Документы», членами избирательных комиссий, – отметил Олег Захаров. – Избиратель, который будет вдали от места регистрации, но в пределах Ярославской области, может быть включен в список по месту нахождения. Изменить участок граждане вправе до 5 сентября через любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ и портал госуслуг. С 29 августа по 5 сентября заявления о включении в список избирателей по месту нахождения также будут принимать в любой участковой избирательной комиссии. Подав заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, гражданин сможет проголосовать за единый список кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва на территории всего региона. За кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, – только в пределах своего избирательного округа.



9 сентября на территории региона откроются 852 избирательных участка, в том числе 26 образованных в местах временного пребывания избирателей. Пройдет голосование в ходе 38 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов муниципального совета городского округа город Рыбинск четвертого созыва и депутатов Переславль-Залесской городской Думы седьмого созыва. На муниципальных выборах предусмотрено досрочное голосование.