|Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя!
Во все времена эта профессия считалась одной из самых почетных и уважаемых в обществе.
Благодаря вашему нелегкому, подчас в непростых условиях, самоотверженному труду в регионе сейчас идут качественные преобразования во всех сферах, важных для каждого его жителя. Возводятся новые и получают вторую жизнь прежние объекты: жилые комплексы и производственные предприятия, школы и больницы, культурные и спортивные сооружения, мосты и дороги.
По динамике развития за последние два года Ярославская область опережает большинство регионов России. Только за прошлый год было приведено в нормативное состояние 182 километра дорог областной и муниципальной собственности, введено в эксплуатацию более 750 тысяч квадратных метров жилья, выполнена программа расселения граждан из ветхого и аварийного фонда, признанного таковым до 2012 года. Решается проблема долгостроев, наращивает обороты механизм развития агропромышленного комплекса.
Мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году предстоит не только сохранить, но и увеличить объемы работ. Всем представителям и ветеранам отрасли хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 17:45
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