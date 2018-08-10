​Дорогие друзья!



От всей души поздравляю вас с Днем строителя!



Во все времена эта профессия считалась одной из самых почетных и уважаемых в обществе.



Благодаря вашему нелегкому, подчас в непростых условиях, самоотверженному труду в регионе сейчас идут качественные преобразования во всех сферах, важных для каждого его жителя. Возводятся новые и получают вторую жизнь прежние объекты: жилые комплексы и производственные предприятия, школы и больницы, культурные и спортивные сооружения, мосты и дороги.



По динамике развития за последние два года Ярославская область опережает большинство регионов России. Только за прошлый год было приведено в нормативное состояние 182 километра дорог областной и муниципальной собственности, введено в эксплуатацию более 750 тысяч квадратных метров жилья, выполнена программа расселения граждан из ветхого и аварийного фонда, признанного таковым до 2012 года. Решается проблема долгостроев, наращивает обороты механизм развития агропромышленного комплекса.



Мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году предстоит не только сохранить, но и увеличить объемы работ. Всем представителям и ветеранам отрасли хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов