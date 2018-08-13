|В Правительстве области прошел семинар, посвященный вопросам мониторинга региональной системы стратегического планирования и повышения качества оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. В работе приняли участие более ста сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.
– Мониторинг реализации документов стратегического планирования позволяет оценить результативность и эффективность мер, принимаемых Правительством области и органами местного самоуправления, – подчеркнула, открывая мероприятие, заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.
Согласно федеральному законодательству все документы стратегического планирования подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре – ГАС «Управление». Ответственность за достоверность данных в этой системе несет орган государственной власти, являющийся разработчиком документа стратегического планирования.
– К сожалению, в настоящее время не во всех муниципальных образованиях такая работа ведется своевременно и в полном объеме, – отметила Екатерина Троицкая. – Только в Даниловском районе в систему занесены все документы стратегического планирования и отчетность об их реализации представлена полностью.
В части организации процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов хороших результатов также добились в Ярославле, Первомайском и Тутаевском районах. В частности, в Первомайском МР сделано все возможное для повышения качества работы по направлению оценки регулирующего воздействия.
В отстающих – Брейтовский, Некоузский, Угличский и Борисоглебский районы.
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