​В селе Новом Большесельского района начала работать новая современная многофункциональная спортивная площадка. Она обустроена в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!», которую Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия».



Церемонию открытия спортивного сооружения посетил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.



– Объект соответствует всем современным требованиям, выполнен качественно, – отметил Сергей Панчишный. – Здесь можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом. Уверен, площадка даст дополнительный стимул развитию спорта в селе, и на ее базе будут создаваться физкультурно-спортивные клубы.



Как сообщил глава Большесельского сельского поселения Сергей Груздев, два года назад на этом месте уже пытались обустроить спортивную площадку, но из-за недобросовестности подрядчика процесс был прекращен. В рамках программы «Решаем вместе!» на реализацию проекта в 2018 году был выделен миллион рублей по направлению «Поддержка местных инициатив».



– Мы очень рады, что у нас наконец появилась спортивная площадка, – сказал Сергей Груздев. – Теперь здесь смогут заниматься и взрослые, и дети. Учитывая, что в местной школе нет спортивного зала, такой объект был просто необходим. У ребят появилась база для занятий физкультурой.



Совсем скоро, через неделю, в Новом завершатся работы еще на одном объекте программы «Решаем вместе!» – на территории у местного Дома культуры. Здесь уже обновлен мемориал в честь павших воинов, вокруг него выкладывают тротуарную плитку. Предусмотрены замена порядка 400 квадратных метров асфальтового покрытия, установка прожекторов, лавочек, урн и новой детской площадки, озеленение.



Стоимость работ – более 1,8 миллиона рублей. За этот проект в марте текущего года на общем собрании жителей проголосовали больше 430 человек.



– Губернаторская программа «Решаем вместе!» очень востребована, поскольку решает актуальные для людей вопросы, – подчеркнула председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной Думы Ольга Хитрова. – Ежегодно в селе Новом возле воинского мемориала на День Победы проходит местный Бессмертный полк. Памятник павшим должен выглядеть достойно. Точно так же в селе нужны детская площадка, парковка. Задача депутатов областной Думы – ежегодно при формировании бюджета отстаивать интересы людей и районов Ярославской области.



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории региона по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.