​В общероссийскую программу закупок препаратов «Семь нозологий» добавлены лекарства от пяти заболеваний: атипичного гемолитико-уремического синдрома, трех типов мукополисахаридоза и юношеского артрита с системным началом. Если ранее эти лекарства приобретали для пациентов за счет средств из регионального бюджета, то теперь – из федерального.



В этом году в Ярославской области на программу предусмотрено 105 миллионов рублей.



– В нашем регионе редкими, орфанными, заболеваниями страдает 151 человек, 105 из которых – дети. Всего же на территории области выявлено 16 видов таких заболеваний, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Зарегистрированы 12 пациентов, больных гемолитико-уремическим синдромом, и 4 пациента с юношеский артритом с системным началом. Пациенты с заболеванием мукополисахаридоз (тип I, тип II, тип VI) отсутствуют. Средства регионального бюджета, освободившиеся благодаря изменениям, будут направлены на лечение пациентов с онкологией и с сахарным диабетом.



Несмотря на высокую стоимость лекарственной терапии, назначаемой орфанным пациентам, Ярославская область выполняет свои обязательства в полном объеме.



В этом году один пациент с гемолитико-уремическим синдромом получил льготных лекарственных препаратов на сумму свыше 5 миллионов рублей, 3 пациента с юношеским артритом с системным началом – на сумму более миллиона рублей.



– В связи с тем, что лекарственная терапия по многим заболеваниям является неподъемной для большинства пациентов, департамент здравоохранения напоминает всем льготникам: до 1 октября необходимо сделать выбор в пользу соцпакета, – добавила Надежда Корзина. – Его сохранение защитит от дополнительных расходов и позволит значительно увеличить финансирование, выделяемое нашей области на эти цели из федерального бюджета. У пациентов будет гарантия на получение необходимых лекарств.