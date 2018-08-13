​29 августа Российский экспортный центр (РЭЦ) проведет в Ярославле форум «Региональный трек: сделано в России». Участие в мероприятии примут представители компаний-экспортеров и экспортно ориентированных предприятий, институтов развития, органов исполнительной власти, эксперты РЭЦ. Они соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы реализации экспортного потенциала региона, эффективного использования инструментов государственной поддержки при выходе на внешние рынки, преодоления существующих барьеров.



– Такой формат встречи позволит руководителям и экспорт-менеджерам компаний региона обозначить ключевые проблемы, возникающие в ходе экспортной деятельности, – отметила директор АНО «Центра экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – И совместно с представителями РЭЦ, институтов развития и регионального Правительства определить пути дальнейшей работы.



Форум состоится в «Sk Royal Hotel Yaroslavl» и пройдет в два этапа: пленарная сессия и дискуссия в формате мозгового штурма.



Участие в мероприятии для компаний Ярославской области бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forum.exportcenter.ru/treck_yaroslavl_2018/?_ga=2.33076861.213126936.1533625287-1828143393.1459148599 (сайт РЭЦ exportcenter.ru, раздел «Мероприятия»).



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