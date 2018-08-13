Для школ региона к новому учебному году закуплено более 400 тысяч учебников. На эти цели из регионального бюджета выделено 155 миллионов рублей.



– Учебники приобретались в соответствии с заявками образовательных организаций, – сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Закуплена литература для третьих, девятых, десятых классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, весь контингент обучающихся с 5-го по 9-й класс обеспечен учебниками по физкультуре и изобразительному искусству, а для четвероклассников приготовлены учебники «Основы религиозных культур и светской этики».



Книги поступают из девяти российских издательств, все они соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.



Сегодня учебники начнут отправлять во все муниципальные районы и городские округа области.