​13 августа начала работу финальная смена форума «Патриот. Гражданин. Воин» – «Волонтеры Победы». Ее участниками стали 100 представителей всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из разных городов и районов Ярославской области.



– Профильная смена социально-патриотической направленности «Волонтеры Победы» проводится у нас второй раз, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Для ребят участие в этом движении – это возможность приобщиться к социально важным инициативам, реализовать свои проекты и прикоснуться к истории не только в рамках школьной программы. Уверен, такие проекты необходимо поддерживать.



В программе слета – образовательные семинары, практические занятия, творческие мероприятия. Планируется встреча с ветераном Великой Отечественной войны. Также ежедневно будут проходить «Часы эксперта»: перед ребятами выступят люди, внесшие значительный вклад в развитие добровольческой деятельности в Ярославской области.



В ходе слета будет проанализирована деятельность движения «Волонтеры Победы» в регионе за прошедший год и составлен план работы на новый период.



Смена организована ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» при поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.