​За первое полугодие объем экспорта Ярославской области составил 580 миллионов долларов США, что на 66,26 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными торговыми партнерами являются Китай, Белоруссия, Польша, Казахстан, Франция, Венгрия, Финляндия, Словакия и Сербия.



– Сегодня региональные предприятия экспортируют продукцию в 106 стран, – рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – За рубежом особым спросом пользуется продукция химической промышленности и отрасли машиностроения. Экспорт в этой сфере увеличился в полтора раза. Рост показателей в том числе происходит благодаря деятельности Центра экспорта, который работает в регионе уже больше года. Именно за этот период выросло и количество компаний-экспортеров, и экспортная выручка показала стремительную динамику.



Сегодня в числе товаров-лидеров, пользующихся спросом за рубежом, также оборудование и транспортные средства, топливо, древесина и продукция деревообработки, бумага и картон, мебель, лакокрасочная продукция.



Напомним, что до 15 августа Центр экспорта Ярославской области принимает заявки от компаний на участие в бизнес-миссии в Словению, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября.