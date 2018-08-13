​В Правительстве области подвели итоги четвертого, заключительного этапа регионального конкурса «Лучший специалист в сфере закупок», направленного на выявление наиболее эффективных отраслевых практик.

– Конкурс «Лучший специалист в сфере закупок» позволяет выявить наиболее квалифицированных специалистов по закупкам для государственных нужд в Ярославской области, – отметил директор департамента государственного заказа Андрей Афонин. – Для победителей предусмотрены денежные премии: за I место – в размере 30 тысяч рублей, за II место – 25 тысяч и за III место – 20 тысяч.

Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 17 человек, из них до четвертого этапа дошли только шестеро. Они представили публичные выступления на тему «Совершенствование закупочной деятельности в рамках контрактной системы»: рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в работе, и предложили пути их решения. Комиссия оценивала содержательность, оригинальность и творческий подход, логичность, аргументированность, а также четкость ответов на вопросы, ораторское мастерство и стрессоустойчивость.

Победители будут объявлены 27 сентября на региональной конференции для заказчиков и поставщиков Ярославской области «Эффективные закупки».

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