​Ярославская команда завоевала серебряные и бронзовые медали в финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.



– Наша команда выступила достойно, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Эти состязания будущей рабочей элиты страны задают новые стандарты подготовки высококвалифицированных специалистов во всех отраслях. Я встречался с ребятами перед их отъездом в Южно-Сахалинск и видел, что у них есть все необходимое для успешного выступления: целеустремленность, интерес к своему делу, воля к победе.



Регион представляли девять студентов техникумов и колледжей из Ярославля, Рыбинска, Углича, села Великого. Сборная выступала по восьми компетенциям: «Электроника», «Обработка листового металла», «Дошкольное воспитание», «Флористика», «Ландшафтный дизайн», «Электромонтаж», «Эстетическая косметология», «Физкультура и спорт».



Серебряных наград удостоены Алина Николаева и Алексей Волнухин из Рыбинского лесотехнического колледжа, которые заняли второе место в компетенции «Ландшафтный дизайн», и студентка Ярославского педагогического колледжа Евгения Давлетбаева, компетенция «Дошкольное воспитание».



Бронзовые медали – у Светланы Матросовой из Великосельского аграрного колледжа в компетенции «Флористика» и у Елены Козловой из Ярославского колледжа сервиса и дизайна в компетенции «Эстетическая косметология».



Выпускник Рыбинского полиграфического колледжа Юрий Петров завоевал серебряную медаль в компетенции «Печатные технологии в прессе» на отборочных соревнованиях, которые были приравнены к финалу.



Победители и призеры финала VI национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной, которой предстоит в сентябре отстаивать честь России на европейском первенстве «EuroSkills-2018» в Будапеште, а в 2019-м – на мировом чемпионате «WorldSkills Kazan».



На сегодняшний день в состав национальной сборной уже вошли три представителя Ярославской области. Это выпускник Ярославского профессионального колледжа №21 Александр Жуков, компетенция «Сварочные технологии», выпускник Ярославского электровозоремонтного техникума Геннадий Зеленый, компетенция «Производство металлоконструкций», и студентка Ярославского государственного технического университета Анастасия Камнева, компетенция «Лабораторно-химический анализ».