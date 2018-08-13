​На базе оздоровительного лагеря имени Александра Матросова начала работу летняя академия творчества. Она традиционно собирает в августе одаренных детей из всех уголков Ярославской области.



Конкурсный отбор прошли 45 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Возраст ребят – от 13 до 17 лет. В летней академии творчества они будут осваивать комбинированную художественно-эстетическую программу, посещать семинары и мастер-классы по изобразительному искусству, вокалу, хореографии, актерскому и сценическому мастерству.



На протяжении всей смены будет идти работа над постановкой музыкального спектакля «Летучий корабль» по мотивам одноименного мультфильма на музыку Максима Дунаевского. Юным талантам предстоит создать декорации, разучить вокальные номера, освоить азы театрального мастерства и хореографии. Есть возможность отойти от строгих академических правил и программ, попробовать свои силы в смежных видах искусства.



Проект «Летняя академия творчества» реализуется учебно-методическим и информационным центром при поддержке департамента культуры области с 2006 года в рамках региональной целевой программы «Семья и дети Ярославии».