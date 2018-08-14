​На базе Феодосийского судомеханического завода в Крыму будет создан сервисный центр ярославской «Компании Дизель» для обслуживания поставляемых на полуостров электростанций. Соответствующее соглашение подписано 14 августа в рамках рабочего визита делегации Ярославской области в Республику Крым.



– Наш стратегический подход к сотрудничеству: оно должно быть максимально обоюдовыгодным, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Год назад здесь мы подписали ряд соглашений, и уже сегодня совместная работа дает нагрузку производственным мощностям предприятий как нашего региона, так и Крыма. Нынешнее соглашение составлено с опорой на такие же принципы. Результат в данном случае непременно будет у обеих сторон. Ярославская компания получает хорошую базу для работы в Республике Крым – новые рабочие места, уверенность в будущем.



Документ предполагает совместную деятельность по развитию отрасли энергетического машиностроения, а также восстановление и модернизацию всех резервных источников электроэнергии на социально значимых объектах Крыма.



– Подписанное сегодня соглашение между ярославским производителем дизельных электростанций и Феодосийским судоремонтным предприятием для нас крайне важно, – сказал министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта. – Только по предварительным расчетам, это 50 миллионов годового оборота и не менее 10 новых рабочих мест на заводе. Но самое главное, документ дает нам уверенность, что ярославские дизельные электростанции, резервные генераторы, находящиеся на полуострове, получат своевременное и качественное техническое обслуживание. А в критических ситуациях они смогут закрыть потребности полуострова в электроэнергии. Пережившим блэкаут хорошо известна польза от резервных электростанций.