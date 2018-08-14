​Статус инвестиционного проекта по выращиванию ярославского картофеля в Республике Крым и перспективы его развития обсудили в Министерстве сельского хозяйства республики 14 августа. Здесь прошел круглый стол по вопросам сотрудничества регионов в сфере агропромышленного комплекса и потребительского рынка.



Основными спикерами со стороны Ярославской области стали заместитель председателя Правительства Валерий Холодов, директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский и председатель СК «Коммунар» Ильдус Халиков. Крым представляли глава Министерства сельского хозяйства Андрей Рюмшин, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Крым» Николай Сапрунов.



Напомним, в Крыму выделено 500 гектаров под выращивание ранних сортов картофеля для жителей Ярославской области. Меморандум о взаимодействии, благодаря которому будет реализован инвестпроект, был подписан год назад в рамках визита в республику делегации региона. Стороны соглашения – СК «Коммунар», зарегистрированный в Некрасовском районе, и Корпорация развития Республики Крым. Проект будет реализован на территории агропромышленного парка «Вересаево». Предусмотрено создание 75 рабочих мест.



– В первую очередь «Коммунар» – логистическая компания, – отметил Ильдус Халиков. – Перевозим продукты питания по железной дороге. Один из проектов, который мы реализуем в Ярославской области, – выращивание картофеля поздних сортов. Мы поняли, что для организации круглогодичных продаж необходима точка, где можно наладить производство раннего картофеля и овощей. Нашли интересную площадку – агропарк «Вересаево».



Предполагается, что поздний картофель из Ярославской области будет поступать в Крым, а ранний из Крыма – в Ярославский регион.



«Коммунар» планирует приступить к работам в «Вересаево» весной следующего года. Уже проведен анализ земель и качества подземных вод. Проект также предполагает строительство картофелехранилища на 2700 тонн и овощехранилища на 2300 тонн.



На сегодняшний день формирование инвестиционной площадки в агропромышленном парке находится в финальной стадии. В июне Корпорация развития республики и компания «Ярославский картофель», учредителем которой является СК «Коммунар», заключили договор на разработку технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. В июле в Министерство имущественных и земельных отношений Крыма направлены документы на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории агропромышленного парка «Вересаево». Земельный участок инвестору будет предоставлен без торгов.



– Сегодня в регионе созданы благоприятные условия для реализации инвестпроектов, есть конструктивные инструменты поддержки инвесторов, – отметил Николай Сапрунов.



Он поблагодарил Правительство Ярославской области за поддержку в реализации крымских проектов и отметил, что на территории полуострова еще много свободных земельных участков, которые могут быть интересны ярославским инвесторам.



Справка



Основные виды деятельности СК «Коммунар» – молочное животноводство, производство картофеля и овощей. Предприятие обеспечивает своей продукцией жителей Ярославля и Ярославской области.



Урожайность картофеля в 2017 году составила 350 центнеров с гектара, овощей – 480 центнеров с гектара. В перспективе руководство хозяйства планирует приступить к строительству еще одного хранилища для хранения картофеля и овощей.