​18 августа в Ярославле состоится межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар – 2018». Мероприятие направлено на развитие традиций национального искусства и уникальных ремесел, продвижение изделий ярославских производителей.



– «Ярославский базар» станет ярким украшением общегородского пикника «Пир на Волге», – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – На верхнем ярусе Стрелки мастера выставят свои работы. Приобрести их смогут все гости праздника. Это будет действительно незабываемый сувенир на память о Ярославле.



Участие в выставке-ярмарке примут порядка 80 мастеров из Ярославского и соседних регионов. Они не только продемонстрируют свои творения, но и в рамках мастер-классов обучат начальным навыкам ремесла всех желающих.



В ходе фестиваля будут подведены итоги конкурса на лучший туристический сувенир Ярославской области. Работы участников конкурса оценивались в восьми номинациях. Награждение победителей состоится на Стрелке.



«Ярославский базар» будет открыт для посетителей с 10 до 20 часов.